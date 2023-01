São Paulo mantém proposta por Erison e descarta leilão com o Coritiba

Paulistas enviaram oferta ao Botafogo pela contratação do centroavante de 23 anos. Coxa também fez proposta pelo atleta no mercado da bola

O São Paulo formalizou uma proposta pelo empréstimo de Erison, do Botafogo, no mercado da bola. O clube soube do interesse do Coritiba na contratação do jogador de 23 anos e não fará modificações na oferta atual, porque não deseja entrar em leilão pelo atleta, como soube a GOAL.

O Tricolor paulista entende que o centroavante será importante para os planos de Rogério Ceni em 2023, mas não quer gastar mais que o planejado para buscá-lo nesta janela de transferências. A diretoria acredita que é possível acertar o negócio sem entrar em disputa com os paranaenses.

O executivo de futebol do clube, Rui Costa, é quem conversa com o diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, sobre a possível transferência do jogador para o Morumbi. As tratativas ainda não estão perto de um desfecho.

O São Paulo está disposto a pagar uma compensação financeira e arcar com os salários de Erison em eventual mudança para o CT da Barra Funda. O clube, no entanto, gostaria de estabelecer uma opção de compra, válida até o último dia do contrato de empréstimo.

Erison rescindiu o vínculo com o Estoril, que se encerraria em 30 de junho de 2023, e teve a volta anunciada ao Botafogo. O atleta tem compromisso em General Severiano até 31 de dezembro de 2025.

Na atual temporada portuguesa, o atacante fez 14 partidas, somando 809 minutos. No período, marcou quatro gols e não deu assistências aos companheiros de equipe.