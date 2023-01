São Paulo e Botafogo têm acordo verbal para empréstimo de Erison por R$ 1,5 milhão

Paulistas desembolsarão R$ 1,5 milhão parcelados pelo empréstimo do atacante. Valor será quitado até dezembro de 2023

O São Paulo chegou a um acordo verbal pela contratação de Erison, do Botafogo, por empréstimo, até dezembro de 2023. Os paulistas desembolsarão R$ 1,5 milhão pela chegada do centroavante ao Morumbi, como soube a GOAL.

O contrato ainda estabelece a opção de compra do atleta de 23 anos por parte do Tricolor paulista — os valores não foram revelados até o momento. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pela GOAL.

O São Paulo superou a concorrência do Coritiba para fechar com o atleta, que foi indicado pelo técnico Rogério Ceni. A diretoria, inclusive, descartou entrar em leilão na disputa pelo jogador. Ele é tratado como um reserva de luxo para a posição ocupada por Jonathan Calleri no time.

Erison tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. O jogador estava emprestado ao Estoril, de Portugal, até junho de 2023, mas foi devolvido aos cariocas por causa do interesse são-paulino.

Fora dos planos de Luís Castro para a atual temporada, ele se acertou com o São Paulo nesta janela de transferências. A negociação ficou estabelecida em R$ 1,5 milhão, valor que será pago de forma parcelada até o fim do ano.

Na passagem pelo futebol europeu, Erison disputou 14 partidas, somando 809 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e não deu assistências.