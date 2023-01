São Paulo avalia condições de Erison e estuda proposta ao Botafogo

Clube gostaria de apresentar uma oferta pelo empréstimo do atacante de 23 anos, que atualmente está cedido ao Estoril, de Portugal

O São Paulo avalia as condições para a possível contratação de Erison, atacante que pertence ao Botafogo e está emprestado ao Estoril, de Portugal. A informação sobre o interesse do clube no atleta foi inicialmente publicada pelo Uol e confirmada pela GOAL.

O Tricolor paulista ainda não fez uma proposta formal pela contratação do centroavante de 23 anos por empréstimo, mas já procurou os cariocas com o intuito de colher informações sobre o atleta.

Com os dados em mãos, a diretoria avaliará uma possível investida nos próximos dias. Erison é uma indicação de Rogério Ceni à cúpula são-paulina. O treinador crê que o centroavante pode contribuir com um elenco ainda mais forte em 2023.

A princípio, o São Paulo estuda uma oferta por empréstimo, mas a situação pode sofrer modificação no decorrer das tratativas. O desejo do clube é gastar o mínimo possível com o negócio.

A comissão técnica são-paulina acredita que há a necessidade de mais um centroavante no elenco. Em 2022, o argentino Jonathan Calleri era o único para a função no elenco comandado por Rogério Ceni. Agora, o técnico solicitou a chegada de mais um nome para a posição.

Erison tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. Ele está emprestado ao Estoril, de Portugal, até junho deste ano. Nesta temporada europeia, ele fez 14 jogos, somando 809 minutos, e marcou quatro gols.