São Luiz x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na TV

São Luiz e Juventude se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio 19 de Outubro, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada.

Depois da vitória sobre o Aimoré por 2 a 1 na última rodada do Gauchão, o Juventude volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil 2023. E, apesar da vantagem do empate para avançar, a equipe entrará em campo em busca da vitória, de acordo com Mandaca.

"Devemos encarar esse jogo como um grande desafio. Apesar de ter o empate a nossa favor, a gente vai em busca da vitória. Muito importante para o clube ir o mais longe possível no campeonato", afirmou o volante.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Juventude registra nove vitórias, contra oito do São Luiz, além de seis empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Alan Ruschel; Mandaca, Hudson, Jadson e Vitinho; David e Rodrigo Rodrigues.

São Luiz: Pablo; Mizael, Wesley, Ricardo e Márcio Goiano; Paulinho Santos, Felipe Guedes, John Lennon, Álvaro e Ygor; Édipo.

Desfalques

Juventude

Pegorari, Gerardo Gordillo, Vini Paulista, e Fernando Boldrin, lesionados, desfalcam o Juventude.

São Luiz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?