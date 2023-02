São José x Juventude ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

A partida será disputada nesta segunda-feira (13), no Francisco Novelletto; veja como acompanhar na TV e na internet

São José e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view e no streaming.

Ocupando o quinto-lugar da tabela, com oito pontos pontos, o São José quer voltar a vencer para encostar nos líderes da competição. A equipe vem de derrota para o Ypiranga, por 3 a 1, na última rodada.

Do outro lado, o Juventude, que vem de duas derrotas seguidas, precisa pontuar para sair das últimas posições da tabela. A equipe tem seis pontos em seis partidas, ocupando o 9º lugar.

Em toda a história, este será o 32º duelo das equipes. O Juventude conquistou 12 vitórias, empatou oito e perdeu 11 vezes para o São José.

Prováveis escalações

Provável escalação do São José: Fábio Rampi; Matheus Pivô, Jadson, Tiago Pedro, Marcelo; Lissandro, Netto e Silas; Matheuzinho, Netto e Thiago Santos.

Provável escalação do Juventude: Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho, Alan Ruschel; Jean Irmer, Mandaca, Jadson, Emerson Santos; David e Rodrigo Rodrigues.

EC Juventude

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Echaporã, lesionado, é desfalque.

Quando é?