Equipes entram em campo nesta segunda-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

São José e Remo se enfrentam na noite desta segunda-feira (22), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, pela quarta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, na TV fechada.

Depois da derrota para o Águia de Marabá por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Parazão, o Remo volta a sua atenção para a disputa da Série C. No momento, ocupa a lanterna do torneio, com três derrotas seguidas, enquanto o São José, com dois, vem de dois empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Richard Franco, Álvaro e Pablo Roberto; Jean Silva e Muriqui.

São José: Fábio; Lucas, Lucas Cunha e Jadson; Thalys, Karl, Sillas, Nonato e Lucas Sampaio; Kayan e Zé Andrade.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

São José

Bruno Jesus e Marco punidos pelo STJD.

Quando é?