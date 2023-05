Onde assistir aos jogos do Brasileirão Série C 2023 ao vivo?

Terceira divisão nacional contará com transmissão no pay-per-view e no streaming

O Campeonato Brasileiro da Série C está de volta para mais uma temporada. Ao todo, 20 clubes do futebol nacional entram na briga direta por quatro vagas na "segundona" do próximo ano, com os jogos acontecendo do dia 2 de maio até 12 de novembro.

Essas equipes disputam partidas só de ida na primeira fase, chamada de Grupo A. Vale destacar que, dez desses times, jogam nove vezes em casa e dez vezes fora de casa. Depois disso, os oito melhores times, ao fim das 19 rodada, avançam para a disputa dos quadrangulares distintos.

No quadrangular, o Grupo B recebe as equipes 1º, 4º, 5º e 8º da primeira fase, enquanto o Grupo C tem 2º, 3º, 6º e 7º colocados. As equipes se enfrentam dentro de seus grupos em jogos de ida e volta.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão Série C?

A transmissão de todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série C em 2023 ficará por conta da plataforma Nosso Futebol. Os torcedores podem assinar o canal através do pay-per-view, disponíveis na operadora SKY e Claro TV.

O pay-per-view do Nosso Futebol pode ser assinado no site e através do aplicativo da Claro TV e da SKY por R$ 19,90 mensais. Além disso, é possível assinar o canal através do DirecTV GO, na internet. Para assinar, o torcedor pode adquirir o canal do Nosso Futebol avulso ou adicionar ao seu próprio pacote da operador.

Além disso, os jogos seguirão com transmissão da plataforma DAZN, no streaming.

Quais times disputam o Brasileirão Série C?