São Bernardo x Volta Redonda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Volta Redonda se enfrentam na noite desta segunda-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Depois de vencer o Botafogo-PB por 1 a 0 na última rodada, o Volta Redonda busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na Série C, a equipe soma nove pontos e quer se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o São Bernardo, com 16 pontos, briga pela liderança. Porém, a equipe vem de derrota para o Floresta por 2 a 0 e um empate por 1 a 1 com o Paysandu.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Jeferson, Léo Paraíso, Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Bruno Santos, Rodrigo Souza, Matheus Oliveira e Arthur Henrique; João Carlos e Romisson.

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão Costa e Ricardo Sena; Bruno Barra, Robinho, Júlio César e Marquinhos; Douglas Skilo e Ítalo Carvalho.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Marcos Pedros, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Quando é?