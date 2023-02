São Bento x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Sorocaba, o São Paulo visita o São Bento na noite desta terça-feira (21), às 19h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play, no streaming, e do canal no Youtube da FPF.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Em casa, o São Bento entra em campo lutando para manter a sua segunda posição do grupo C. O time soma 9 pontos e, caso vença, volta a abrir distância para os rivais na sua tabela. A equipe mandante, no entanto, não ganha há cinco jogos.

Do outro lado, o São Paulo é o líder do grupo B, com 17 pontos. O Tricolor, que vem de goleada na rodada passada, sabe que um novo triunfo na noite desta terça garante a sua classificação à próxima fase. A equipe de Rogério Ceni, entretanto, tem uma série de desfalques.

Prováveis escalações

Escalação do São Bento: Zé Carlos; Ivan, Léo Silva, Bruno Aguiar, Breno Lopes; Lucas Lima, Carlos Jatobá, Vitinho; Fernandinho, Marcos Nunes, Ruben.

Escalação do São Paulo: Rafael; Nathan, Beraldo, Pablo Maia e Caio; Luan, Gabriel Neves, Nestor e Luciano; Pedrinho e Galoppo.

Desfalques

São Bento

Caio Hila, Marquinhos e Neto Paraíba estão no departamento médico.

São Paulo

Caio Matheus, Moreira, Diego Costa, Ferraresi, Rafinha, André Anderson, Igor Vinícius, Arboleda, Erison, Orejuela, David e Welington estão no departamento médico, enquanto Alisson está fora por questões pessoais.

Quando é?