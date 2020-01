Vanderlei vai trocar o Santos pelo Grêmio? Veja como está a negociação

O goleiro, de saída do Peixe devido aos altos salários, pode desembarcar nos pampas gaúchos; Renato é contrário a chegada do jogador

Com 35 anos, Vanderlei ainda é um dos melhores goleiros do . Titular indiscutível no antes da chegada de Jorge Sampaoli, o arqueiro perdeu espaço para Éverson e deve deixar o devido ao alto salário.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

No momento, o principal interessado em contar com os talentos de Vanderlei parece ser o . Desde a saída de Marcelo Grohe, o Imortal não teve mais paz na posição. Assim, o clube gaúcho pode procurar reforços para o setor.

O titular Paulo Victor é muito questionado pela torcida, e é visto como um dos pivôs da eliminação diante do na Libertadores. O reserva Júlio César não convence, e Phelipe Megiolaro, da base, uma das maiores promessas de sua geração, ainda parece estar cru para assumir a titularidade. Assim, o Grêmio estaria sondando o arqueiro do Santos, que pode liberar o jogador.

No entanto, a chegada de Vanderlei não convence a todos internamente: segundo o UOL Esporte, Renato Gaúcho não está convencido que a chegada de um goleiro seria fundamental no momento - o treinador prefere que os recursos possivelmente utilizados na contratação do arqueiro fossem investidos em outras carências do elenco.

A possibilidade de Vanderlei deixar a Vila Belmiro é real: segundo a Gazeta Esportiva, o Santos, que negociava o goleiro Vladimir com o Ceará, estaria "cozinhando" o atleta, já que é possível que o jogador que passou seu 2019 emprestado ao Avaí tenha que ser o arqueiro reserva do Peixe, caso realmente Vanderlei deixe o clube.

Desta maneira, com negociações em andamento, ainda não é possível cravar nada. A única que podemos afirmar é que onde há fumaça, há fogo, e nenhum jogador da qualidade de Vanderlei iria querer passar dois anos consecutivos na reserva, ainda mais na fase derradeira de sua carreira.