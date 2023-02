Santos precisa escutar o Barcelona se avançar em venda de Ângelo ao Flamengo

Cláusula que dá prioridade de compra do atleta também determina que o Santos tem que consultar os catalães em caso de proposta que agrade

O Flamengo sinalizou com uma proposta de €10 milhões (R$ 55,35 milhões na cotação atual) para a contratação de Ângelo no mercado da bola. O Santos descarta negociá-lo por este valor, e o Fla está disposto a pagar até €13 milhões (R$ 71,97 milhões) pelo atleta. Os paulistas, contudo, precisam submeter a oferta ao Barcelona, como soube a GOAL.

O Santos precisa escutar o Barcelona se chegar a um acordo com outro clube no mercado da bola. Os catalães terão que ser consultados em caso de resposta positiva ao Flamengo.

O clube do litoral paulista fez um acordo com os catalães para quitar uma dívida de R$ 20 milhões, em fevereiro do ano passado. O acerto determina que o Barça tem preferência em relação a qualquer interessado — basta igualar os moldes apresentados por outro clube. A mesma cláusula diz que os espanhóis podem tirá-lo da Vila Belmiro por €35 milhões (R$ 193,5 milhões).

Ângelo tem contrato até 18 de dezembro de 2024 na Vila Belmiro. O atacante tem multa rescisória de €60 milhões (R$ 331,9 milhões) para o exterior e R$ 240 milhões para o futebol do Brasil.

O Flamengo ainda está distante de um acordo com o atacante de 18 anos, como soube a GOAL. O valor do negócio é o principal ponto de discussão no momento — o Santos gostaria de receber cerca de €20 milhões (R$ 110,7 milhões) pela liberação do atleta. O presidente Andrés Rueda acredita que pode faturar um valor elevado com o garoto.

Recentemente, o Santos recusou uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, que poderia render até €19 milhões (R$ 105 milhões). No ano passado, foi descartada uma oferta de €20 milhões (R$ 110 milhões) do Newcastle.

Em 2023, Ângelo disputou dez partidas pelo Santos, somando 584 minutos em campo. Ele foi titular em oito oportunidades jogando pelo time comandado por Odair Hellmann. No período, não marcou gols ou deu assistências.