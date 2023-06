Santos x Internacional o vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Internacional se enfrentam na noite deste sábado (3), a partir das 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há duas rodadas no campeonato, o Santos entra em campo pressionado, após ter sido eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. Diante de sua torcida, o Peixe, 12º colocado com 11 pontos, tenta reencontrar a vitória.

"A pressão é do futebol, dos resultados. Oscilamos, demos uma retomada após o Paulistão. Temos de acreditar na nossa condição, no Brasileiro e na Sul-Americana. Temos de retomar as vitórias e a evolução do time, o padrão que vínhamos tendo. É trabalhar mais. Vínhamos dando passos nessa reconstrução, agora temos de voltar. São passos doloridos, mas precisam ser dados", disse o técnico Odair Hellmann.

Do outro lado, o Internacional também tenta se reerguer depois de também cair nas penalidades nas oitavas de final da Copa, no Beira-Rio. O Colorado ocupa o 13º lugar, com 10 pontos.

"Precisamos ter resiliência, trabalhar mais e ter cabeça. Isso que nos move a seguir em frente. Veio a terceira vitória consecutiva, que entendemos ser a marca de uma estabilidade, mas com a eliminação. Precisamos começar tudo de novo", afirmou Mano Menezes.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Santos ganhou quatro vezes, o Internacional nove, além de sete empates.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo.

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Matheus Dias (Baralhas), Johnny, Pedro Henrique (Carlos de Pena), Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Desfalques

Santos

Sandry, Marcos Leonardo, Lucas Braga e Felipe Jonatan estão no departamento médico.

Internacional

John não foi relacionado por questões contratuais, enquanto Gustavo Campanharo cumpre suspensão. Já Gabriel Mercado e Mauricio estão no departamento médico.

Quando é?