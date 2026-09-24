Santos ganha opções para reta final, mas Coutinho ainda é dúvida para clássico contra o São Paulo

O Santos iniciou nesta quinta-feira a preparação para o clássico contra o São Paulo, marcado para o dia 2 de outubro, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. Com oito dias livres para trabalhar no CT Rei Pelé, o Peixe terá tempo para recuperar jogadores importantes e preparar a equipe para a reta final da temporada.

A principal dúvida é Philippe Coutinho. O meia está há quase oito meses sem disputar uma partida profissional e ainda busca recuperar o ritmo de jogo no dia a dia do clube. Embora tenha chances de ser relacionado contra o São Paulo, a tendência é que, se estiver à disposição, comece no banco de reservas.

O cenário considerado mais provável é que Coutinho utilize o restante da Data Fifa para avançar na preparação física e fique à disposição apenas para o duelo contra o Flamengo, no dia 8 de outubro.

Quem tem retorno praticamente encaminhado é Barreal. O meia-atacante argentino se recuperou de uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, sofrida há três semanas, e está em boas condições para voltar aos trabalhos no campo. O jogador aproveitou a folga para manter a rotina de recuperação e deve ficar à disposição de Cuca para o clássico.

Outro jogador que volta a ser opção é Cebolinha. O atacante estreou pelo Santos na Vila Belmiro contra o Cruzeiro, mas cumpriu suspensão diante do Remo e não pôde disputar a eliminação na Copa Sul-Americana por não estar inscrito na competição.

Cebolinha, porém, poderá atuar apenas contra o São Paulo. No confronto seguinte, diante do Flamengo, seu ex-clube, ele não estará disponível. Apesar da rescisão com o Rubro-Negro, as partes envolvidas na negociação acertaram que o atacante não enfrentará a antiga equipe neste ano.

Willian Arão também deve retornar diretamente ao time titular. O volante/zagueiro está recuperado de uma lesão no oblíquo interno do abdômen e ficou fora da partida contra o Remo. Após realizar trabalhos em dois períodos, em casa e no clube, ele deve assumir a vaga de Luan Peres, suspenso para o clássico.

Por outro lado, Neymar segue fora dos planos para o duelo. O camisa 10 completou três semanas de recuperação de uma lesão na coxa direita e continuará em tratamento nos próximos dias. O atacante ainda tem uma possibilidade remota de retornar contra o Flamengo, em 8 de outubro, mas a previsão mais provável é de volta entre o meio e o fim de outubro.