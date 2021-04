Santos, Flamengo ou São Paulo? Neymar brinca sobre times em que jogaria no Brasil

Atacante do PSG respondeu algumas perguntas de fãs em sua conta no Instagram

Neymar fez uma brincadeira com seus fãs no Instagram e algumas respostas do jogador surpreenderam. O atacante do PSG e da seleção brasileira desafios os seguidores a mandarem perguntas e ele responderiam com sim, não, talvez ou nunca. E ele respondeu sobre a possibilidade de voltar ao Brasil para atuar em alguns times.

O ex-Santos nunca escondeu o carinho que tem pelo Alvinegro Praiano. Inclusive, mandou os parabéns ao clube no aniversário dos 109 anos de fundação. Embora tenha sido palmeirense na infância, Neymar construiu uma boa relação com o time da Vila Belmiro e um seguidor o indagou sobre a possibilidade de voltar a atuar pelo time do litoral paulista. Curiosamente, o jogador respondeu "talvez".

A mesma resposta foi dada quando perguntado se atuaria pelo Flamengo. Inclusive, Neymar postou a resposta a essa pergunta com uma imagem dele segurando uma camisa do Rubro-negro. O jogador ainda postou "emojis" rindo na resposta.

Um seguidor do camisa 10 do PSG ainda perguntou se ele jogaria no São Paulo. Com uma imagem que o mostra driblando o ex-lateral são paulino Iván Piris, Neymar foi direto: "Não".

Embora tenha respondido sobre a possibilidade de atuar de novo no futebol brasileiro, o atacante deverá seguir no PSG por algum tempo. Ainda não houve um anúncio oficial da renovação do contrato com o time parisiense, mas clube e jogador estão próximos de renovar o vínculo por mais algumas temporadas.

Manter Neymar e Kylian Mbappé é a grande prioridade do PSG, mais até do que tentar a contração de Leo Messi. Os contratos das duas maiores estrelas do Paris Saint-Germain encerram em 2022.

Enquanto isso, Santos, Flamengo e São Paulo não parecem muito preocupados em repatriar ou não Neymar. Os três times estão de olho em suas estreias na fase de grupos da Copa Libertadores 2021. Alvinegros, Rubro-negros e Tricolores têm compromissos na competição sul-americana nesta terça-feira (20).