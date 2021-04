Santos 109 anos: Pelé, Neymar e as homenagens ao aniversário do Peixe

O Peixe faz aniversário nesta quarta-feira (14), um dia depois de garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

O Santos completa nesta quarta-feira (14) 109 anos de existência. Ídolo do Peixe, Neymar fez questão de gravar um vídeo parabenizando o clube pelo aniversário. A mensagem do camisa 10 foi divulgada nas redes sociais da equipe. Várias referências ao Rei do Futebol Pelé, maior ídolo do time, também foram feitas.

A minha casa. O meu Alçapão. O meu Templo Sagrado. Palco de inúmeras histórias desses 109 anos de glórias. #Santos109



Eu te amo, Vila Belmiro! 🤍🖤 pic.twitter.com/ed9AELlAy8 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 14, 2021

Do alto do Monte Serrat, a bandeira santista especial da padroeira da nossa cidade, para dar início às comemorações dos 109 anos do Santos Futebol Clube! #Santos109 pic.twitter.com/WJ5PGsRbXh — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 14, 2021

O @SantosFC faz aniversário! Parabéns a um dos maiores clubes do mundo 🐟🐋



E o impacto do Peixe foi tão grande que gerou xarás pelo planeta! Vem que a gente mostra 🌎#Santos109 pic.twitter.com/2Qq6wVxpyu — Goal Brasil (@GoalBR) April 14, 2021

"109 anos de história, 109 anos de Santos Futebol Clube, um clube que faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Um clube que me criou para o mundo do futebol. Tenho a honra de fazer parte dessa história do Santos. Desejo tudo de bom, que a gente possa continuar sendo o maior de todos," afirmou Neymar.

Após passar pelo San Lorenzo, ontem, o time está garantido na fase de grupos da Libertadores. Confira a trajetória da equipe na fase preliminar da competição continental, os próximo jogos, a artilharia e mais clicando aqui.

Desde o início do dia, jogadores, torcedores e clubes adversários brasileiros ou da Europa, como o Monaco e o Wolfsburg, parabenizaram a agremiação nas redes sociais. Os principais tweets estão abaixo:

Saludamos en su aniversario al club @SantosFC 🎂 🇧🇷



⭐ Tricampeón de la CONMEBOL @Libertadores



⭐ Campeón de la @ConmebolRecopa



⭐ Bicampeón de la Copa Intercontinental



¡Felices 1️⃣0️⃣9️⃣ años! ⚪️⚫️🎉 pic.twitter.com/Xb0D9Zy9IW — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 14, 2021

Parabéns @SantosFC , é um orgulho que nem todos podem ter! 🤍🖤🎉 pic.twitter.com/ZSmFPYffeY — Lucas Lourenço (@lucaslourencoa) April 14, 2021

O Cruzeiro deseja um feliz aniversário ao @SantosFC, que completa 109 anos nesta quarta-feira.



Parabéns a todos os torcedores pela data! 👊 pic.twitter.com/8m53EBaxSM — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 14, 2021

Feliz aniversário ao meu Peixão! Uma honra ter vestido esse manto. @SantosFC #Santos109 pic.twitter.com/ObjgsKHDIw — Felipe Anderson (@F_Andersoon) April 14, 2021

Feliz aniversário, @SantosFC! 🤍🖤



Essa foto é em preto e branco mas mesmo assim pode não carregar no 4G. 🔥



Era junho de 1961, e esse timaço do Peixe nos deu a honra de recebê-los em Wolfsburg pra um amistoso, quando ainda éramos um clube amador.



🟢⚪️ #VfLWolfsburg #Santos109 pic.twitter.com/cmyd5xT9ke — VfL Wolfsburg PT (@VfLWolfsburg_PT) April 14, 2021

Feliz aniversário para um dos maiores clubes do mundo! ⚫️⚪️



Abraços desde Monaco para o @SantosFC! #Santos109 pic.twitter.com/CkiUnYB92o — AS Monaco BR 🇲🇨 (@AS_Monaco_BR) April 14, 2021

Parabéns, @SantosFC, pelos 109 anos! Que a sua história continue sendo de respeito, tradição e conquistas!



Em breve, nos reencontraremos na Série A! 😊💚🏹#VamosChape #OrgulhoDeSerChape — Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 14, 2021