Messi? Pochettino se foca em manter Neymar e Mbappé no PSG

O treinador do time francês rejeitou especulações de transferência envolvendo o camisa 10 do Barcelona

O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, confirmou que manter Neymar e Mbappé no time "por muitos anos" é mais importante que contratar Lionel Messi, que estaria de saída do Barcelona nesta temporada.

Apontado como possível reforço do clube francês ou do Manchester City, o camisa 10 do clube catalão ainda não definiu seu futuro. Até uma possível permanência no Camp Nou surgiu como possibiliade nas últimas semanas.

O que Pochettino disse sobre Neymar e Mbappé?

“O objetivo é manter os melhores jogadores. O clube quer conquistar a Champions League e o objetivo deste clube é manter Neymar e Kylian (Mpabbé) por muitos anos. Há três meses temos uma relação muito boa. Os dois jogadores estão muito comprometidos com o clube", disse Pochettino a Cadena Ser.

"Todas as equipes querem tê-los. Estou otimista com a permanência deles. Depois de dividir o vestiário com Kylian por três meses, lutarei com todas as minhas forças para mantê-lo conosco, continuou ele.

Sobre Messi, Pochettino admitiu que conversou com seu compatriota quando as duas equipes se enfrentaram na Liga dos Campeões no início deste ano, mas minimizou as conversas sobre uma possível transferência.

“Tenho certeza que vamos descobrir em breve o que está acontecendo com o Messi. Mas não gosto de falar de jogadores que não fazem parte do meu plantel. Há muitos rumores e o PSG trabalha todos os anos para melhorar a equipe", apontou o argentino.

Enquanto Messi ainda não definiu seu futuro, Neymar parece provável que assina um novo contrato com o time de Paris. Tanto o contrato do brasileiro quanto o de Mbappé terminam no ano que vem. A situação do francês é mais complicada, pois o Real Madri surge como forte interessado no atleta.