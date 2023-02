Santos x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam na noite desta sexta-feira (24), pela primeira rodada; veja como como acompanhar na TV e na internet

Vai começar! Santos e Flamengo se enfrentam na noite desta sexta-feira (24), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Em casa, o Santos inicia a sua caminhada em busca do seu segundo título da competição. O Peixe realizou uma série de contratações para temporada e espera ter bom público na Vila Belmiro, já que a entrada será gratuita. Do outro lado, o Flamengo também quer a sua segunda taça nacional. Assim como o adversário, o Rubro-Negro reforçou o elenco com seis jogadoras.

Prováveis escalações

Santos: A confirmar.

Flamengo: A confirmar.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?