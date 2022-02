Barcelona monitora e se impressiona com Ângelo, mas sem fazer proposta ao Santos

O Barcelona avalia a possibilidade de investimento no atacante Ângelo, que pertence ao Santos, conforme apurado pela GOAL. O clube tem prioridade na aquisição do atleta de 17 anos, que só poderia se transferir para a Europa a partir da janela de transferências de janeiro de 2023.

Não foi feita nenhuma proposta por partes dos catalães para contar com a joia revelada na Vila Belmiro. Entretanto, o clube espanhol monitora a sua situação no mercado da bola e cogita uma investida no início do próximo ano.

O garoto agradou aos olheiros do Barça na América do Sul em suas atuações pelo elenco principal. O jovem tem recebido chances na equipe profissional desde a temporada 2020. Ele agradou nas primeiras aparições, mesmo que some apenas um gol e duas assistências no time da Vila Belmiro.

As suas atuações pelas divisões de base do Peixe e também por seleções brasileiras de base foram preponderantes para chamar a atenção do Barcelona. A ideia é não perder novos talentos brasileiros, como aconteceu com Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid.

Houve, inclusive, uma insatisfação dos catalães nos bastidores à época por causa da ida do jovem talento revelado no Flamengo para o Santiago Bernabéu. O Barça não quer que a história se repita com o garoto de 17 anos.

Ângelo renovou o contrato com o Santos recentemente — a assinatura mais recente foi em 15 de dezembro do ano passado. O garoto tem vínculo com os paulistas até o fim de 2024.

Ainda não há conversas sobre questões contratuais tampouco para uma compra do atleta. Entretanto, a diretoria do Barça, por meio de Deco, já sinaliza com a intenção de buscá-lo a partir do próximo ano.