Santos e Lucas Braga encaminham renovação de contrato por cinco anos

Peixe e atacante chegam a acordo por novo vínculo. Atual contrato terminaria em maio de 2022

o Santos e Lucas Braga encaminharam uma renovação de contrato, como noticiou o jornalista Lucas Musetti e confirmou a Goal. A reportagem apurou que o novo contrato do atacante será assinado por cinco anos. O atual vínculo do atleta terminaria em maio de 2022 e agora terá esse novo prazo de duração, com valorização salarial.

A Goal apurou no Peixe e com pessoas ligadas ao atacante que a renovação deverá ser confirmada ainda nesta quinta (20) ou no máximo nesta sexta-feira (21).

Mais artigos abaixo

Lucas Braga é titular no time do técnico Fernando Diniz. Aos 24 anos, o atacante soma cinco gols em 16 jogos nesta temporada.

O atleta chegou a ser emprestado para o Cuiabá e Inter de Limeira até se firmar no Santos, em 2020, quando marcou quatro gols em 41 partidas.