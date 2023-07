Santos x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (23), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (23), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui), com narração de Luis Roberto e os comentários de Ricardinho e Roger Flores.

Depois da goleada sofrida para o São Paulo por 4 a 1 na última rodada, o Santos entra em campo pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, o Peixe soma 16 pontos, com quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Para o confronto, o técnico Paulo Turra pode promover a estreia de Jean Lucas no meio de campo, o que resultaria na ida de Lucas Braga para o banco de reservas.

Do outro lado, o Botafogo, classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, volta a atenção para a disputa do Brasileirão, buscando emplacar a sétima vitória consecutiva no torneio nacional. O time carioca é líder isolado, com 39 pontos e um aproveitamento de 86%.

Em 99 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 40 vitórias, contra 30 do Botafogo, além de 29 empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão de 2022, o time carioca saiu vitorioso ao vencer por 3 a 0.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo, João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Jean Lucas, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Paulo Turra.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Junior Santos, Tiquinho Soares e Luis Henrique. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Santos

Felipe Jonatan e Alison estão lesionados.

Botafogo

Patrick de Paula e Rafael seguem fora.

Quando é?