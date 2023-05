Santos x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta quarta-feira (10), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Bahia na noite desta quarta-feira (10), a partir 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Vindo de derrota fora de casa, o Santos caiu para a 14ª posição do campeonato, com 4 pontos. O Peixe vive um momento de tensão, já que o zagueiro Eduardo Bauermann foi afastado por estar sendo investigado por manipulação de resultado pelo Ministério Público. O Alvinegro, entretanto, conta com o retorno de Lucas Barbosa, recuperado de lesão.

O Bahia, por sua vez, se recuperou na rodada passada e subiu para o nono lugar, com 6 pontos. O Tricolor perdeu o atacante Everaldo, diagnosticado com pubalgia, enquanto Jacaré terá que cumprir suspensão. O técnico Renato Paiva deve promover as entrada de Cicinho e Arthur Sales na equipe titular.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Santos venceu 11 vezes, o Bahia ganhou cinco, além de quatro empates.

Escalações

Santos: João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Dodi, Camacho e Lucas Lima; Ângelo, Mendoza e Deivid Washington.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Rezende; Cicinho, Acevedo, Thaciano e Mathues Bahia; Biel (Ademir), Cauly e Arthur Sales.

Desfalques

Santos

Marcos Leonardo está com a seleção brasileira sub-20 e Soteldo continua no departamento médico. Já Eduardo Bauermann foi afastado por estar sendo investigado por manipulação de resultado.

Bahia

Jacaré cumpre suspensão, enquanto Jacaré, Marcos Victor e Raul Gustavo estão no departamento médico.

Quando é?