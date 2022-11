Santos x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Após garantir a permanência na primeira divisão, Peixe ainda sonha com uma vaga na Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Mais leve após garantir a permanência na primeira divisão, o Santos enfrenta o Avaí neste sábado (5), na Arena Barueri, às 16h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O Santos entra em campo aliviado depois de vencer na rodada passada e assegurar-se na Série A. Em 12º lugar, com 46 pontos, o Peixe tem um feio de esperança de se classificar à Libertadores. Para isso, o Alvinegro precisa vencer os últimos compromissos no campeonato, além de torcer por tropeços das equipes que estão acima na tabela.

Para o duelo deste sábado, o técnico Orlando Oliveira pode utilizar, pela primeira vez, o meia Bruno Oliveira, que ainda não foi a campo sob o comando do interino.

Do outro lado, o Avaí é o 19º colocado, com 28 pontos e "respira por aparelhos". O time catarinense vem de oito derrotas consecutivas e está "virtualmente" rebaixado. Sem técnico desde a demissão de Lisca, o Leão será comandado por Marquinhos Santos e Fabrício Bento.

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Bruno Oliveira; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Escalação do provável AVAÍ: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Eduardo; Renato, Romulo e Pablo Dyego (Muriqui).

Desfalques

Santos

Sánchez, suspenso, além de Alex e Ed Carlos, lesionados, são as baixas no Peixe.

Avaí

Bissoli está suspenso, enquanto Pottker, Cortez e Guerrero continuam no departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Santos é favorito contra o Avaí nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,40 na vitória do Peixe, $ 4,40 no empate e $ 7,50 caso o Leão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,27 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,40 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 2,10 se for o Santos, e $ 13 se for o Avaí, ou ainda $ 13 caso o duelo termine sem gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Arena Barueri, Barueri - SP

• Arbitragem: Caio Max Vieira (árbitro), Fabricio Vilarinho e Jean dos Santos (assistentes), Thiago Scarascati (quarto árbitro) e Pablo Gonçalves Pinheiro (AVAR)