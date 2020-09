Sané estreia com tudo e mostra: Bayern tem para onde evoluir

O vencedor da Liga dos Campeões ainda pode melhorar, como mostram as primeiras performances do time na atual temporada

Campeão da Europa com sobras em 2019/20, o de Munique praticou um futebol espetacular na última temporada, encantando o mundo da bola com seu estilo ofensivo e goleador - com direito a vitória esmagadora sobre o Barcelona por 8 a 2. Em sua estreia na Bundesliga, dá um recado aos adversários: ainda podemos evoluir.

E essa evolução passa, muito, pelos pés de um jogador: Leroy Sané. Contratado do Manchester City por cerca de 50 milhões de euros - quase R$ 250 milhões nas cotações atuais -, o jogador vem para qualificar uma posição que poderia ser melhorada e já mostrou suas credenciais em seus primeiros minutos na temporada, na vitória por 8 a 0 sobre o 04.

Com um gol, duas assistências e uma participação em outro dos gols da equipe, foi um dos melhores em campo na Allianz Arena, diante do Schalke. Isso, é claro, ainda em seus primeiros jogos, sem ter tanta experiência junto de seus novos companheiros.

A entrada de Sané no time titular possibilita novas opções ao time de Hansi Flick. Kingsley Coman e Ivan Perisic, titulares na última temporada, ambos cumpriram bem seu papel, mas deixam a desejar em outras particularidades do jogo. Assim, Sané pode fazer com que essa equipe do Bayern fique ainda mais brilhante.

Dois jogadores em especial tiveram performances ainda melhores em seu primeiro jogo oficial junto de Leroy Sané: Joshua Kimmich e Serge Gnabry. O primeiro achou o ponta várias vezes com grandes lançamentos, se aproveitando da capacidade de infiltração do jogador e de sua capacidade técnica para decidir na frente do goleiro, diferentemente de Ivan Perisic e Kingsley Coman, mais brigadores do que técnicos. O segundo aproveitou duas belas jogadas de seu novo companheiro para marcar duas vezes e fazer um hat-trick.

A parceria Sané e Gnabry, que já vem dos tempos das seleções de base alemãs, criou novas possibilidades para Flick: ambos trocavam de posição a todo momento, se procuravam dentro de campo e conseguiram, por várias vezes, se encontrarem para partirem em contra-ataques mortais. São novas facetas do campeão da Europa.

Se o Bayern já fez oito gols em sua estreia, poderia ter feito ainda mais: Kimmich, Goretzka e Lewandowski (várias vezes) perderam chances de ampliar. Por pouco, o Schalke não voltou para Gelsenkirchen com um prejuízo ainda maior. E isso é só o começo da era Leroy Sané.