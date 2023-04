San Lorenzo x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O San Lorenzo recebe o Boca Juniors na tarde desta quarta-feira (12), às 79h30 (de Brasília), no El Nuevo Gasómetro, pela 11ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O San Lorenzo entra em campo defendendo a vice-liderança do campeonato, com 20 pontos, e vem de vitória no jogo passado. Já o Boca Juniors está na 15ª posição, com 14 pontos, porém perdeu na rodada anterior.

Prováveis escalações

San Lorenzo: Batalla, Gattoni, Pérez, Sánchez, Martegani, Elías, Braida, GIay, Leguizamón, Vombergar e Barrios.

Boca Juniors: Romero, Fabra, Valdez, Roncaglia, Figal, Varela, Fernández, Fernández, Langoni, Villa e Benedetto.

Desfalques

San Lorenzo

Jeremías James está lesionado, enquanto Gastón Hernández cumpre suspensão.

Boca Juniors

Exequiel Zeballos está no departamento médico.

Quando é?