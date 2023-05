Quantas substituições são permitidas no Campeonato Brasileiro por jogo?

Após o experimento na pandemia, as cinco substituições se tornaram regra em boa parte do mundo, inclusive no Brasil

Principal competição de futebol do país, o Brasileirão 2023 movimenta paixões de grandes massas de pessoas todos os dias. Com as mudanças pelas quais os esportes vêm sendo submetidas, é comum que haja dúvida em algumas regras do jogo.

A questão das substituições ainda desperta questionamentos em quem não acompanha o esporte bretão tão de perto.

Um caso específico chamou a atenção na sexta rodada do Brasileirão. No duelo entre Bahia e Flamengo, o técnico do Rubro-Negro, Jorge Sampaoli, executou cinco substituições de uma vez, no intervalo do jogo, em uma situação que poucas vezes se viu.

Pensando nisso, a GOAL mostra para você as principais regras e especificidades para substituições no Brasileirão.

Quantas substituições são permitidas?

Atualmente são permitidas cinco substituições por partida, desde que aconteçam em três paradas, sem contar o intervalo. Ou seja, cada equipe pode parar a partida até três vezes para colocar novos jogadores, caso a substituição ocorra entre os dois tempos, ela não conta como uma parada na partida.

Até 2020, eram permitidas três substituições em cada equipe. Com o advento da pandemia de Covid-19, os jogos de futebol ficaram parados por alguns meses e a preparação física sofreu mudanças no ritmo e na rotina, por conta das medidas restritivas de combate à doença. Dessa forma, quando o futebol retornou à disputa, foram permitidas cinco substituições, em caráter excepcional, por conta das diferenças nas preparações físicas.

A medida agradou muitos clubes e técnicos, assim, em 2022, em preparação para a Copa do Mundo, a Fifa anunciou que as cinco alterações seriam instituídas de forma permanente.

Algo que tem sido pensado e testado em algumas ligas é a substituição extra em caso de concussão (trauma na cabeça derivado de um choque), somando, assim, seis substituições possíveis. A medida foi experimentada na Copa do Mundo do Qatar, e foi necessária logo na primeira rodada, no jogo entre Irã e Inglaterra, quando o goleiro Beiranvand precisou ser substituído após bater com a cabeça no zagueiro compatriota.

No Brasileirão, porém, este experimento ainda não está em vigor, segundo atestam os documentos "Regras do Jogo 22/23" e "Alterações nas regras do jogo 2023/24", da IFAB (International Football Association Board) e publicados no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).