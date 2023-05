Sampaio Corrêa x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (6) pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV

Sampaio Corrêa e Juventude se enfrentam na noite deste sábado (6), às 18h15 (de Brasília), no Castelão, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Sampaio Corrêa chega para o duelo em busca de sua primeira vitória na competição. Nas quatro primeiras rodadas, a equipe tem dois empates e duas derrotas, somando dois pontos na classificação.

Do outro lado, o Juventude vem de vitória contra o Guarani, por 1 a 0, a primeira da equipe na competição. Autor do gol da vitória, o experiente Nenê está fora do duelo deste sábado, já que levou o seu terceiro cartão amarelo na partida contra o Bugre.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Gustavo Henrique, Gabriel Furtado, Fabio; Mateus Pivô, Luiz Otavio, Paraíba, Vitinho; Pimentinha, Ytalo, Marcinho.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romercio, Kelvyn; Guilherme Gehring, Jádson, Luis Mandaca, David; Ruan, Rodrigo Rodrigues.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Juventude

O meia Nenê, suspenso, desfalca o Juventude.

Quando é?