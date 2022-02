Salgueiro-PE x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

O Santos enfrenta o Salgueiro-PE nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Salgueirão, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Salgueiro-PE x Santos DATA Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 LOCAL Salgueirão - Salgueiro, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Salgueirão.

MAIS INFORMAÇÕES

Para o confronto no Salgueirão, o Santos entra em campo com a vantagem de se classificar com um empate.

Por causa dos protocolos de segurança contra a Covid-19, foram liberados apenas 500 ingressos, que estão sendo comercializados por R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia).

Depois de duas derrotas consecutivas no Paulistão, e na vice-liderança do grupo D, o Santos entra em campo pressionado pela vitória na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Salgueiro-PE chega embalado com três vitórias consecutivas no Campeonato Pernambucano.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 3 x 2 Santos Paulistão 17 de fevereiro de 2022 Santos 0 x 3 São Paulo Paulistão 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Novorizontino Paulistão 27 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília) Ferroviária x Santos Paulistão 5 de março de 2022 18h30 (de Brasília)

Salgueiro-PE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 2 x 1 Santa Cruz Pernambucano 9 de fevereiro de 2022 Afogados 1 x 2 Salgueiro Pernambucano 17 de fevereiro de 2022

Próximas partidas