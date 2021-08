Salário de Mbappé no PSG: quanto ganha o craque francês?

O atacante já recusou várias propostas de renovação de contrato no Paris Saint-Germain, mas já recebe um salário significativo

Ficar no PSG ou ir para o Real Madrid? Parece ser esta a questão na cabeça de Kylian Mbappé neste momento.

O atacante de 22 anos tem contrato com o Paris Saint-Germain até o final da temporada, mas nunca escondeu a vontade de defender o clube espanhol.

Agora, indo para a reta final de seu vínculo na França, começam a pipocar especulações de que o Real Madrid poderia contratar o atleta ainda nesta janela de transferências: segundo fontes da Goal, os madrilenhos teriam feito uma proposta nesta terça-feira (24) e estariam esperando a resposta do PSG.

De qualquer jeito, mesmo que Mbappé esteja na mira do Real Madrid, o craque ainda pode renovar o seu contrato, ganhar um aumento significativo e ficar no clube, se transformando a longo prazo na terceira estrela do "super PSG", junto de Messi e Neymar.

Assim, pode bater a dúvida: quanto é o salário mensal de Kylian Mbappé no PSG? A opção do atacante pelo Real seria puramente técnica ou também financeira?

Parece improvável que o craque esteja 'namorando' o Real Madrid apenas pela questão financeira. Segundo informações do L'Equipe, Mbappé recebe, mensalmente, cerca de 2,22 milhões de euros brutos - aproximadamente R$ 13,72 milhões mensais, nas cotações atuais do euro.

Além de receber um salário elevado, o jogador, ainda segundo informações da Goal, já recusou seis propostas para renovar o vínculo e receber um aumento salarial que o aproximaria do patamar salarial de Messi e Neymar.