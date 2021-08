Mbappé cada vez mais perto do Real Madrid?

O contrato do jovem com o PSG se encerra na próxima temporada, e no fim deste ano o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe

As tentativas de renovação de contrato entre Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain estão travadas novamente. Segundo a imprensa local, o atacante teria recusado outra oferta de renovação do clube francês. E o Real Madrid aguarda.

O jovem atacante teria o desejo de se transferir para o gigante espanhol para ser protagonista. No entanto, seu clube pretendia jogar duro para liberar Mbappé e tentar de todas as formas renovar o contrato com o francês, principalmente entregando um time competitivo para ele.

O contrato do jovem com o PSG se encerra na próxima temporada, e no fim deste ano o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. O Real Madrid observa a situação atentamente, já que não estava nos planos do clube fazer loucuras para trazer Mbappé, principalmente com o fim da janela de transfêrencias se aproximando.

Porém, a situação pode ter mudado. O jornal RMC Sport revelou que o PSG estaria disposto a negociar o atacante em caso de uma uma boa oferta. Além disso, o clube estaria mirando o atacante brasileiro Richarlison para substituir Mbappé.

Quando questionado sobre Kylian Mbappé, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, optou por valorizar a equipe. “Eu não sei se ele está vindo. Eu não me importo com o que vai acontecer. Tenho uma equipe muito boa e muito forte. Os jogadores me dão muita felicidade. Estou focado nisso", disse o treinador antes do jogo contra o Levante.

A imprensa espanhola diz que o plano do Real pelo atacante está dando certo. Os jornais AS e Marca acreditam firmam que o atacante deve se transferir para o clube nesta temporada, então o Real Madrid precisa correr contra o tempo para contratar Mbappé nesta janela, que se encera no dia 31 de agosto. O otimismo está, portanto, mais presente do que nunca na Espanha, já que o atacante é um desejo do presidente do clube, Florentino Pérez.