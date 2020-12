Salah de saída do Liverpool? Klopp rebate especulações

O treinador dos Reds respondeu à especulação de que o egípcio estaria de saída de Anfield

E Jurgen Klopp comentou a respeito da especulação sobre o futuro de Mohamed Salah no .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tendo chegado questionado após não ter tido no sucesso no , o egípcio se tornou ídolo do clube e um dos melhores jogadores do mundo após ser peça chave da campanha que levou o Liverpool a conquistar a Liga dos Campeões, em 2018-19, e a Premier League, no ano seguinte.

Mais times

Com 110 gols em 173 jogos pelo clube, Salah se tornou, talvez, a grande estrela dos Reds, unindo um futebol vistoso e eficiente até mesmo com um carisma acima do normal, fazendo com que o atleta tenha se tornado querido em praticamente todo o mundo. Assim, obviamente, qualquer um gostaria de ter o atacante em seu elenco.

Em meio a seu melhor momento desde a fantástica temporada de 2017-18, quando chegou a ser veiculado como possível vencedor da Bola de Ouro, mas terminou lesionado na final da diante do , o egípcio vem tendo seu nome especulado no mercado da bola.

Segundo o ex-meia Mohamed Aboutrika, amigo do atleta, o Liverpool estaria considerando vender Salah, que interessaria a Real Madrid e , ambos procurando novas estrelas para o futuro. A Goal apurou que o clube inglês vai, sim, oferecer um novo vínculo para o ídolo - já que seu contrato com o time de Merseyside se encerra em 2023 -, mas ele vem deixando as portas abertas para uma possível saída, como afirmou em entrevista recente concedida ao AS.

"Eu acho que Real Madrid e Barcelona são clubes gigantes. Nunca se sabe o que vai acontecer no futuro." 👀



- Salah pic.twitter.com/xcsknIC81J — Futmais (@futtmais) December 20, 2020

Perguntado sobre a situação de Salah, Jurgen Klopp fez o que costuma fazer em casos assim: desmentiu qualquer rumor de uma possível saída.

"Eu nunca falo sobre contratações e saídas, por que deveria começar agora? Mo [Mohamed Salah] está em grande momento, feliz, bem fisicamente, isso é o mais importante." comentou o treinador do Liverpool, em entrevista coletiva antes do duelo diante do West Bromwich, neste domingo (27). "Ele riu bastante nos últimos treinos, está curtindo a temporada. Sempre alguém vai escrever de saídas, de vendas, mas internamente isso não existe."