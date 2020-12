Salah sobre jogar em Barcelona ou Real Madrid: "ninguém sabe o futuro"

Atacante egípcio admitiu a grandeza dos rivais espanhóis, mas se disse focado em conquistar mais títulos com o Liverpool

Desde sua chegada ao em 2017, Mohamed Salah continua a ser um dos principais nomes do elenco dos Reds. O egípcio chega a mais uma temporada provando seu valor, marcando gols e sendo decisivo. O futuro, porém, não está claro para o atacante. Em entrevista ao diário As, o camisa 11 do Liverpool não se fechou para a possibilidade de atuar pelo ou pelo .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A importância de Salah para o time de Jürgen Klopp não pode ser subestimada. Suas boas - e constantes - atuações já o fez ser especulado diversas vezes nos maiores rivais da . Ele não escondeu a admiração pelos dois times espanhois, mas afirmou seu compromisso com o Liverpool.

Mais times

"Eu acho o [Real] Madrid e Barcelona dois clubes top. Ninguém sabe o que acontecerá no futuro, mas agora eu estou focado em ganhar a Premier League e a com o Liverpool mais uma vez", declarou Salah.

O atacante egípcio começou no banco de reservas na impiedosa goleada do Liverpool sobre o nesse sábado (19). O time de Jürgen Klopp foi ao sul de Londres e aplicou 7 a 0 contra as Águias. Salah entrou no segundo tempo e fez os dois últimos gols do time de Merseyside.

Na atual temporada, Salah participou de 22 jogos, marcou 18 gols e deu cinco assistências. Mesmo sem tanta exposição midiática quanto no ano de sua explosão, Salah mostra a cada jogo sua importância para o elenco dos Reds e deixa clara falta que fará caso deixe o time vermelho.