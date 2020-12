Salah não está feliz no Liverpool, diz amigo e ex-jogador egípcio

Egípcio do Liverpool estaria insatisfeito por não ser escolhido como capitão do time, que já cogita uma venda

Mohamed Salah estaria triste no , que já considera vender o craque egípcio. Foi o que afirmou Mohamed Aboutrika, ex-colega de Salah na seleção.

De acordo com Aboutrika, pesa o fato de Salah não ter sido escolhido como capitão do time no duelo recente contra o Midtjylland pela Liga dos Campeões, que terminou em empate por 1x1. Outros motivos também seriam decisivos para o sentimento do egípcio.

“Eu liguei para Salah para falar sobre a sua situação no Liverpool, e posso dizer que ele está irritado, mas que isso não afetará sua performance em campo. Ele não está contente no Liverpool e me contou o que acontece, mas não posso falar sobre isso publicamente. Um dos motivos foi não ter sido escolhido capitão para a partida contra o Midtjylland”, disse Aboutrika, que atuou por Tersana e .

O próprio Salah chegou a falar abertamente sobre a frustração em não ser capitão do time, em conversa com o As. No duelo contra os dinamarqueses, o escolhido para usar a braçadeira foi Alexander-Arnold, de apenas 22 anos.

Ainda na mesma entrevista o ponta reiterou sua admiração por clubes como Real Madrid e Barcelona, times que são constantemente ligados a uma possível transferência do craque do Liverpool, que também acumula passagens por , e .

Para o ex-companheiro, se Salah conseguisse repetir suas atuações do Liverpool por um dos clubes espanhóis, ele ganharia o prêmio de melhor do mundo. Na temporada 20/21, Salah participou de 22 partidas, marcando 18 gols e dando cinco assistências.