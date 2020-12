Salah segue como rei do espetáculo pelo Liverpool em Anfield

Atacante egípcio foi o grande nome do Liverpool na goleada sobre o Wolverhampton e seus números seguem sendo de um verdadeiro protagonista em campo

O continua a boa fase dos últimos anos na atual temporada. Nesse domingo, o time de Jürgen Klopp goleou o por 4 a 0, no Anfield e empatou na liderança da Premier League com o . Mais uma vez, Mohamed Salah lembrou os torcedores do Liverpool de sua importância para o time vermelho. Seus números seguem sendo de puro protagonismo, especialmente jogando em casa.

Salah abriu o caminho para a vitória ao marcar o primeiro gol do jogo. O egípcio ainda deu uma assistência para o terceiro gol, anotado por Joël Matip. A partida desse domingo foi a 17ª vez que Salah marca pelo menos um gol e dá uma assistência no mesmo jogo desde o começo da temporada 2017/18. Son Heung-Min é o segundo colocado nessre ranking e tem 12 partidas marcando e dando assistências.

Salah foi contratado pelo Liverpool em julho de 2017. Os Reds fizeram uma aposta no egípcio, que vinha de uma boa temporada na , da . O time inglês desembolsou cerca de 42 milhões de libras para contar com o atacante e o alto valor da negociação foi criticado por muitos torcedores, que afirmavam que o jogador não justificava a quantia paga.

Mas não precisou de muito tempo para Salah provar que os críticos estavam errado. A primeira temporada de Salah foi arrebatadora: em 52 jogos, o artilheiro marcou 44 gols e deu 16 assistências. Durante a campanha, o nome do atacante se tornou muito falado e um verdadeiro hype se criou ao redor do atleta.

Salah é puxado por Sergio Ramos na final da 2017/18. Lance resultou na lesão do egípcio (Foto: Getty Images)

Naquela temporada os Reds não conquistaram nada, apesar da final da Champions League perdida para o . Nas campanhas seguintes, o egípcio continuou sendo fundamental, mas o deslumbramento do torcedor sobre a novidade do jogador diminuiu um pouco. Entretanto, seu desempenho não caiu e os números provam isso.

Por exemplo, Salah marcou 52 gols no Anfield pelo Liverpool. Só Lionel Messi, com 63 no Camp Nou, e Robert Lewandowski, com 59 na Allianz Arena, marcaram mais gols em um único estádio nas cinco grandes ligas europeias desde 2017, ano que Salah foi para o Liverpool.

Salah foi protagonista no passado recente de glórias do Liverpool, que voltou a conquistar a Champions League, e venceu a Premier League pela primeira vez. Porém, enquanto muitos achavam que Salah seria um jogador de uma temporada só, o egípcio se mostra ainda fundamental e dá todos os indicativos de que essa fase boa continuará por algum tempo no time vermelho de Merseyside.