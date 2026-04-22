Saída de estrela do PSV está próxima: “Quero continuar me desafiando”

Sergiño Dest está vivendo seus últimos meses como jogador do PSV. Isso fica claro a partir de suas declarações no podcast “Buitenspel”, da NOS.

O PSV contratou Dest definitivamente do FC Barcelona em 2024, após ele já ter sido emprestado pelo grande clube espanhol.

Em Eindhoven, o lateral de 25 anos tem contrato até meados de 2028, mas não vai cumprir todo o contrato.

Dest está pronto para o próximo passo, segundo ele mesmo afirma. “Acho o PSV um clube incrível, então a proposta de outro clube precisa ser muito boa, mas quero continuar me desafiando.”

“Isso também tem a ver com a Eredivisie. Quero poder me esforçar todas as semanas em uma competição maior e me medir com os melhores”, disse Dest.

O jogador, que já disputou 37 partidas pela seleção dos Estados Unidos, ainda não tem ideia de onde estará seu futuro. “Ainda não há nada concreto. Essas coisas ainda estão muito distantes.”

De acordo com o Transfermarkt, Dest vale atualmente 18 milhões de euros. Além do Barça e do PSV, o Ajax e o AC Milan também constam em seu currículo.