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Karl-Heinz Rummenigge 2024(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Rummenigge: Olise é superior a Yamal e não é obrigado a conceder entrevistas

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A lenda do Bayern de Munique respondeu às críticas da imprensa ao jogador francês

Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho supervisor do Bayern de Munique, afirmou nesta sexta-feira que o clube precisará se movimentar no futuro para manter sua estrela francesa, Michael Olise, ressaltando que o contrato do jogador se estende até 2029.

Rummenigge disse, em declarações ao jornal alemão "Abendzeitung": "O contrato dele vai até 2029. Em algum momento, o clube terá de sentar com ele e apresentar uma proposta adequada".

E prosseguiu: "Ele é um jogador excepcional em sua posição. Há dois jogadores muito especiais nessa função, Olise e Lamine Yamal (jogador do Barcelona). No momento, eu diria até que o desempenho de Olise é mais maduro. E, aliás, Olise e Harry são os favoritos absolutos na minha família, pois todos os meus netos usam as camisas de Olise ou de Kane".

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E, sobre a polêmica em torno da personalidade de Olise e seu distanciamento das entrevistas à imprensa, o ídolo do Bayern de Munique disse: "Prefiro que o jogador dê o seu melhor em seu trabalho de verdade, dentro de campo, em vez de aparecer em entrevistas".

E acrescentou: "Do meu ponto de vista, alguns veículos de imprensa transformaram isso em uma campanha. E, até onde eu sei, não existe nenhuma obrigação contratual que o force a conceder entrevistas longas".

O jogador francês havia sido alvo de algumas críticas recentemente, por causa do que pareceu ser uma relutância em falar com a imprensa.



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