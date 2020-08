Rui Costa revela que Jorge Jesus ‘fala todos os dias do Flamengo'

Diretor do Benfica desconversa sobre Gerson e Bruno Henrique, mas avisa: 'Olhamos para os grandes jogadores'

Jorge Jesus saiu do , mas o Flamengo não saiu de Jorge Jesus. De volta ao Benfica , o treinador português tem falado diariamente sobre o sucesso obtido no futebol brasileiro. A revelação foi feita pelo ex-jogador e atual diretor encarnado Rui Costa.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e veja como experimentar o DAZN!

"Quando você está fora de , e eu já estive (na ), estar em casa é algo aliciante. Eu não participei diretamente na negociação dele, mas o Jorge já explicou várias vezes que o poder de convencimento do projeto do fez com que ele voltasse. Posso salientar que ele fala diariamente do com um carinho tremendo, fala do Flamengo todos os dias também com um carinho tremendo, e isso é sempre bom. Ainda sobre o retorno dele, é como ele bem explicou, foi pela convicção no projeto do Benfica e no nosso presidente", destacou o ídolo português, em entrevista exclusiva à Goal .

Mais artigos abaixo

Mais times

Uma parte fundamental no projeto do clube da Luz é o forte investimento no mercado de transferências: ainda alimenta uma pequena esperança de ter Edinson Cavani , trouxe nomes de peso, como Cebolinha e Jan Vertonghen, e, apesar de Rui Costa desconversar, continua interessado em Gerson e Bruno Henrique , que trabalharam com Jesus no .

"Estamos atentos a todo tipo de mercado, procuramos fazer uma grande equipe, e é para isso que estamos trabalhando. Não vou evidentemente estar aqui a falar que o Benfica está interessado em A, B, C ou D. Nós olhamos para todo o tipo de mercado, e olhamos para os grandes jogadores. Não temos como hábito anunciar antecipadamente quem é que nós vamos querer ou deixar de querer. Portanto, vamos ver como isso vai correr até o fechamento da janela", explicou o ex-jogador de e , que aproveitou para reforçar o desejo de voltar a ver um Benfica forte a nível europeu.

"O Benfica tem um nome europeu muito grande, mas nos últimos anos não tem conseguido fazer as coisas que já fez no passado, e que pode vir a fazer no futuro. Quem representa e está no Benfica tem que dar o máximo sempre. Isso faz parte do projeto do nosso clube, com certeza, e é para isso que vamos trabalhar, não só pelas competições internas, também para voltar a ter o nome bem vincado a nível europeu", completou.