Benfica chega ao ‘limite’ por Cavani, e Rui Costa avisa: "Encerramos da nossa parte"

Clube português joga a toalha ao esbarrar num pedido de 60 milhões de euros por três temporadas

Depois de repatriar Jorge Jesus e contratar Everton Cebolinha, o passou vários dias sonhando com a chegada de Edinson Cavani. O atacante uruguaio, para já, é um sonho encerrado por parte do clube português, visto os altos valores da negociação.

Na tarde desta sábado, numa coletiva de um patrocinador da Liga dos Campeões da Uefa, Rui Costa, ex-jogador e atual diretor dos Encarnados, declarou que ainda “estava à espera da resposta” do goleador, que acabou de encerrar uma passagem de sete anos no . Poucas horas depois, em entrevista exclusiva à Goal, o dirigente jogou mesmo a toalha.

“(Estão ou não à espera do Cavani?). Não é bem 'estamos à espera do Cavani''. Todos sabem que o Benfica esteve interessado no Cavani, fez uma proposta para ele, mas essa bola já não está mais do nosso lado. Nós encerramos a nossa parte na negociação, porque não podemos fazer mais do que já fizemos. Essa parte está completamente encerrada do nosso lado. Não quero dar a ideia de ter reaberto o que quer que seja, porque não vamos reabrir. Chegamos onde pudemos chegar. Ponto final. Assunto encerrado”, explicou.

“Da parte do Benfica a negociação está encerrada. Fizemos o esforço que poderíamos fazer para chegar ao jogador. Não foi possível, então vamos criar outras soluções. Não podemos pensar agora em coisas que não são possíveis”, completou.

Na última sexta-feira, de acordo com a imprensa portuguesa, o Benfica havia desistido da badalada contratação de Cavani, porque não estava disposto a desembolsar aproximadamente 60 milhões de euros num contrato válido por três temporadas, algo em torno de R$ 387 milhões pelo vínculo, cifras semelhantes à que recebia em Paris. O goleador, vale lembrar, está livre no mercado desde o que deixou o , no mês passado.