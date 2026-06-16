Rúben Amorim é apresentado ao AC Milan: “A filosofia dele se encaixa perfeitamente na nossa visão”

Rúben Amorim foi apresentado oficialmente na terça-feira como o novo técnico do AC Milan. O português assinou contrato até meados de 2028 e terá a missão de levar os Rossoneri de volta à Liga dos Campeões na próxima temporada. “É um desafio que encaro com orgulho e entusiasmo.”

O Milan viveu um dia sombrio na última rodada da última temporada da Série A. Contra todas as expectativas, o clube foi derrotado pelo Cagliari e, como o Como e a AS Roma venceram, o Milan disputará apenas a Liga Europa na próxima temporada.

O Milan tomou medidas drásticas e, além do técnico Massimiliano Allegri, demitiu também o diretor-geral Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada. Gerry Cardinale, da RedBird, proprietária do clube, permaneceu no cargo e está muito feliz com a chegada de Amorim.

“Acompanhamos o Rúben há anos”, conta ele nos canais oficiais do Milan. “Sua passagem pelo Sporting de Lisboa foi extremamente impressionante e reflete o estilo de jogo que temos em mente.”

“Ele é um dos treinadores mais bem preparados e inovadores da nova geração europeia — jovem, ambicioso e com uma identidade futebolística moderna, caracterizada pela posse de bola dominante, um sistema de pressão moderno e uma abordagem tática clara.”

“Rúben acredita no futebol ofensivo com pressão alta e transições rápidas que levam a mais gols. Sua filosofia se alinha perfeitamente à nossa visão, enquanto suas qualidades de liderança e seu histórico no desenvolvimento de jogadores chamaram nossa atenção.”

“Temos confiança no Rúben e estamos muito felizes em recebê-lo no clube”, afirmou Cardinale. O estilo de jogo ofensivo que Cardinale vê em seu novo técnico dos sonhos contrasta com a filosofia de seu antecessor, Allegri, conhecido por seu futebol voltado para resultados.

Amorim afirma estar muito feliz. “Existem ambições que permanecem ao longo de toda a carreira, e treinar o AC Milan sempre foi uma das minhas ambições. Sei exatamente o que este clube representa: história, prestígio e uma torcida extraordinária em todo o mundo.”

“É um desafio que assumo com orgulho e entusiasmo, plenamente consciente do que essas cores representam. Mal posso esperar para começar e vivenciar todos os dias a paixão que move o AC Milan”, afirmou Amorim, para quem este será o primeiro cargo como técnico após sua demissão do Manchester United em janeiro.