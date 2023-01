Quem é Ruan Ribeiro, atacante que já bateu recorde pelo Palmeiras na Copinha

O jogador de 19 anos é artilheiro da Copa São Paulo e já superou Endrick em número de gols

A fábrica de talentos da Academia de Futebol do Palmeiras parece estar revelando mais um jovem extremamente promissor. O atacante Ruan Ribeiro está brilhando com a camisa do Verdão na Copinha, e já até superou um recorde do clube na competição, que nem mesmo Endrick, joia recém negociada com o Real Madrid, conseguiu.

Depois de acabar com o tabu e vencer seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Jr. em 2021, o Palmeiras está mais uma vez fazendo uma grande campanha na principal competição de base do país. E, muito disso, passa pelos pés de Ruan Ribeiro.

O atacante de 19 anos já marcou oito gols em seis jogos disputados na Copinha 2023, e já é líder isolado na artilharia do torneio, mesmo com a possibilidade de aumentar ainda mais a contagem. Isso porque, com a vitória por 5 a 0 sobre o Floresta - com dois de Ruan Ribeiro -, o Palmeiras se garantiu na semifinal, já tendo mais um jogo garantido, e com a possibilidade de chegar à final, com mais uma disputa.

Mas quem é o jovem artilheiro Ruan Ribeiro, que vem chamando atenção na Copinha? A GOAL te conta um pouco sobre a carreira da joia do Verdão.

No Palmeiras desde 2017, quando jogava na equipe sub-15, Ruan Ribeiro vem escalando as categorias da base do Verdão desde então - com um breve período emprestado ao Ibrachina em 2022.

Desde o começo de sua carreira, o atacante já vem chamando a atenção quanto ao seu faro de gols, sempre com bons números - apesar de o início da temporada 2023 ainda ser um feito surpreendente e fora da curva para a grande maioria dos jogadores de futebol.

Os gols na Copinha, aliás, fizeram Ruan estabelecer um novo recorde dentro do clube. Nunca nenhum outro jogador da base palmeirense havia marcado tantos gols em uma edição do torneio - reforçando que os números ainda podem melhorar. Os oitos gols marcados superam os sete de Willian (2004) e Christopher (2015), além de já ter baerto uma vantagem um pouco maior em relação a Endrick, mais recente grande revelação do Verdão, que marcou seis vezes em 2021.

“Sentimento inexplicável. Fico muito feliz de alcançar essa marca incrível em um clube gigante como o Palmeiras”, disse o atacante sobre seu feito.