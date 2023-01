Palmeiras vence América-MG com gol nos acréscimos e é bicampeão da Copinha

Os alviverdes defenderam o título com sucesso em final emocionante contra o Coelho

Assim como em 2022, o Palmeiras é o campeão da edição 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa “Copinha”. Para ficar com o título, os alviverdes bateram o América-MG por 2 a 1, dentro do Canindé, e, pela segunda vez em sua história, levantaram o principal troféu do nosso futebol de base.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com as duas equipes conseguindo criar boas chances de gol, mas quem saiu na frente foi o Palmeiras. Ruan abriu o placar para os paulistanos, aproveitando passe de Vitinho. A equipe mineira conseguiu o empate no final do primeiro tempo, em cobrança de pênalti que gerou certa polêmica.

Depois de Adyson cair na área ao ser derrubado por Léo, após bela jogada individual, Renato Marques bateu a penalidade antes de o juiz permitir a batida. A sorte dos americanos (e azar dos palmeirenses) foi que a defesa do goleiro Aranha acabou não valendo de nada. Uma vez que a batida foi autorizada pelo juiz, o Coelho deixou tudo igual através de Renato.

O segundo tempo começou mais animado para a equipe mineira, que chegou a ter um gol bem anulado pela arbitragem nos primeiros minutos. O Palmeiras respondeu logo depois, com destaque para a bola na trave acertada por Kevin em chute de fora da área. Era o momento do jogo em que os alviverdes cresceram e acumularam outras boas oportunidades. Mas foi apenas nos acréscimos do segundo tempo que a pressão surtiu efeito: Patrick, aproveitando sobra de bola após escanteio, garantiu o 2 a 1 que evitou a disputa de penalidades e sacramentou, pelo segundo ano consecutivo, o título da Copinha para o Palmeiras.