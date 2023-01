Copinha 2023: Os artilheiros e garçons da edição da Copa São Paulo

Confira os principais goleadores da Copinha 2023

Maior competição de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Junior de 2023 já está em andamento, abrindo o calendário do futebol brasileiro, como já é tradição.

A atual edição conta com alguns jogadores que já atuaram por seus clubes principais, como Ryan Luka (Flamengo), Gabriel Maioli (São Paulo), Felipe Augusto (Corinthians), entre outros. A disputa pela artilharia promete ser tão intensa quanto a briga pelo título.

Abaixo, a GOAL te mostra os artilheiros e os garçons da Copa São Paulo de Futebol Junior de 2023.

Artilharia - Copa São Paulo de Futebol Junior 2023

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Sapata Botafogo 3 1 =1 Denilson Cruzeiro 3 2 =1 Arielson Cruzeiro 3 2 4 Keven Atlético-GO 2 1 =4 Luan Campos Velo Clube 2 1 =4 Vinicius Santos Atlético Guaratinguetá 2 1 =4 Charles Ceilândia 2 1 =4 Guilherme Zimovski Capivariano 2 1 =4 Renan Viana Athletico 2 1 =4 Chiqueti Athletico 2 1

Passes para gols - Copa São Paulo de Futebol Junior 2023

POS. JOGADOR TIME ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Ruan Cruzeiro 2 1 =1 Guilherme Vieira Catanduva 2 1 =1 Vitinho Albanez Guarani 2 1 4 Gabriel Kersul Ceilândia 1 1 =4 Marcelo Henrique Sport 1 1 =4 Matheus Ferreira Vasco 1 1 =4 Juninho Capivariano 1 1 =4 Patrick Aster Brasil 1 1 =4 Yuri Tupã 1 1 =4 Índio Atlético-GO 1 1

Quem foi o artilheiro da Copinha 2022?



João Carlos Gomes/Vasco

Os atacantes Figueiredo, do Vasco da Gama, e Werik Popó, que disputou a Copinha pelo o Oeste e atualmente joga no RB Bragantino, foram os artilheiros da última edição da Copa São Paulo de Futebol Junior, com oito gols marcados cada.