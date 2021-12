Ronaldo, Beckham, Ibrahimovic: quais jogadores são donos de clubes?

Parece ser a progressão natural na atualidade: ex-atletas de sucesso, aposentados, compram times e tentam o sucesso em uma nova área. É o que Ronaldo, por exemplo, parece estar fazendo no Cruzeiro, para delírio da torcida celeste.

Mas não é só o Fenômeno o único ex-jogador que está tirando onda de executivo de futebol: outros jogadores, ao redor do mundo, também estão tentando criar novas forças do nada ou recuperar times do passado, em crise.

Assim, a Goal compilou uma lista com dez atletas que também são donos de equipe, contando com nomes brasileiros e estrangeiros. Confira!

Ronaldo (Cruzeiro e Real Valladolid)

Exemplo mais conhecido do momento, Ronaldo Fenômeno acaba de comprar o Cruzeiro. Com um investimento inicial de cerca de R$ 400 milhões, deve utilizar parte do valor para pagar dívidas e montar um time mais competitivo, para tentar recolocar a Raposa no caminho dos títulos.

Além do Cruzeiro, o ex-atacante também é dono do Real Valladolid, da Espanha, desde 2018.

Paolo Maldini (Miami FC)

Ídolo do Milan, Paolo Maldini, além de ser dirigente dos Rossoneri, fundou o Miami FC em 2015, junto com o empresário Riccardo Silva. O time atua nas divisões inferiores do futebol jogado nos Estados Unidos e já contou com o brasileiro Stéfano Pinho, ex-Fluminense, como um de seus artilheiros.

Didier Drogba (Phoenix Rising)

Outro ex-jogador que é dono de um time americano, Didier Drogba comprou uma parte do Phoenix Rising em 2017, além de encerrar a carreira no clube. O time é uma das principais franquias da USL, a segunda divisão da MLS.

Thomas Partey (CD Paracuellos Antamira)

Atual jogador do Arsenal, Thomas Partey marcou época no Atlético de Madrid, onde se consolidou como um dos principais meio-campistas do futebol europeu. E foi justamente na Espanha que o ganês se juntou com outros três investidores para comprar o CD Paracuellos Antamira, da terceira divisão.

Edmílson (SKA Brasil)

O defensor Edmílson, pentacampeão do mundo pela seleção brasileira, é mais um dos jogadores que montou uma nova equipe. Trata-se do SKA Brasil, de Santana de Parnaíba, na zona metropolitana de São Paulo. O grande foco do clube é na revelação de jogadores jovens e na disputa de competições de base.

Gerard Piqué (FC Andorra)

O FC Andorra, apesar de ser sediado em Andorra-a-velha, capital do pequeno país europeu, atua nas divisões espanholas. O time foi comprado por Gerard Piqué em 2018 e é administrado pelo atual defensor do Barcelona, que já declarou sua vontade em ser presidente do clube catalão no futuro. O Andorra atualmente está na terceira divisão do país, mas vem recebendo investimentos pesados do defensor e não deve demorar para subir.

David Beckham (Inter Miami FC)

David Beckham é um dos casos mais famosos de ex-jogadores que se tornaram donos de clubes. Lenda do Manchester United, do Real Madrid e da MLS, o inglês fundou o Inter Miami FC em 2018, junto de empresários. O time atua na Major League Soccer desde 2020 e possui nomes como Gregore (ex-Bahia) e Jean Mota (ex-Santos) em seu elenco.

Demba Ba e Eden Hazard (San Diego 1904 FC)

Atualmente em hiato devido à pandemia da Covid-19, o San Diego 1904 atuava nas divisões inferiores do futebol americano e conta com Demba Ba e Eden Hazard, antigos parceiros no Chelsea, como dois de seus donos.

Zlatan Ibrahimovic (Hammarby IF)

O Hammarby IF é um dos principais times da Suécia, e desde 2019, conta com Zlatan Ibrahimovic como seu dono. O ex-jogador chegou até a ter sua estátua no Malmo, outro time do país, vandalizada, por assumir o compromisso de ser dono de uma equipe rival.

Juninho Paulista (Ituano)

Atualmente licenciado para atuar em cargo na CBF, Juninho Paulista é creditado como a administração que recolocou o Ituano nos eixos e preparou a base que levou o time à Série B do Brasileirão. O pentacampeão do mundo investiu nas categorias de base (que revelou Gabriel Martinelli, por exemplo), e montou uma estrutura de primeiro mundo em Itu.

LeBron James (Liverpool)

Não é um jogador de futebol, mas não podemos deixar de falar (e fica como bônus). O astro da NBA LeBron James, com passagem gloriosa por equipes como Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers, é fã de futebol e faz parte do grupo dono do Liverpool, tendo um número de ações minoritárias dos Reds. O jogador de basquete acompanha o time regularmente e até já chegou a participar de decisões envolvendo o clube.