Ronaldinho, Assis e os passaportes falsos: entenda o caso do ex-jogador no Paraguai

Ronaldinho e seu irmão, Assis, estão sendo acusados de portar documentos falsos

Nesta quinta-feira (5), o promotor Frederico Delfino, responsável pelo caso dos documentos falsos envolvendo Ronaldinho Gaúcho no , concedeu uma entrevista coletiva com detalhes sobre a investigação, iniciada na noite da última quarta-feira (4).

Em Assunção, no Paraguai, para compromissos comerciais, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de Assis Moreira, ficaram sob custódia policial por suspeita de estarem portando documentos falsos, inclusive passaportes. Os dois alegam terem sido enganados, segundo a defesa de Ronaldinho disse ao Globoesporte.com.

Na coletiva concedida nesta quinta-feira, após o depoimento de Ronaldinho, Delfino afirmou que os números dos passaportes encontrados no quarto de hotel dos irmãos Assis existem, mas pertencem a outras pessoas. “São passaportes originais, mas com dados apócrifos. Esses passaportes foram tirados em janeiro deste ano", disse.

El fiscal Federico Delfino explica en conferencia de prensa sobre los procedimientos realizados en torno a la investigación llevada a cabo por la Fiscalia sobre documentos a nombre del jugador brasileño Ronaldinho pic.twitter.com/tx6x1or8bd — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

De acordo com o promotor, Ronaldinho e Assis saíram do aeroporto de Guarulhos com documentos brasileiros e receberam os passaportes paraguaios quando deixaram o avião, já em Assunção.

A versão da promotoria local, no entanto, diverge da contada por eles. De acordo com o jornal ABC Color, Ronaldinho e Assis alegaram em um primeiro momento que os documentos lhes foram entregues ainda no .

Segundo Delfino, os dois argumentaram que os documentos foram um presente e responsabilizaram o empresário Wilmondes Sousa Lira pela entrega, relatou o investigador Gilberto Fleitas ao ABC Color.

Adolfo Marin, advogado de Ronaldinho e Assis, prometeu esclarecer o caso e declarou à rádio ABC Cardinal que os dois se dizem vítimas no caso: “Ronaldinho e seu irmão disseram que eram praticamente vítimas. Eles podiam entrar tranquilamente com a identidade brasileira. Ele está chocado e surpreso com esta situação. Ele testemunhará perante o Ministério Público e dirá quem enviou o documento”.

Além de Ronaldinho e Assis, outras duas mulheres foram ligadas ao caso e detidas. As duas teriam, em janeiro, solicitado os passaportes que estavam em posse dos ex-jogadores quando eles foram abordados no hotel em que estavam hospedados em Assunção.