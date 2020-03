Ronaldinho 'joga sério' em torneio na prisão e 'dibra' até deputado corrupto, diz site

Bruxo participou de um amistoso, fez cinco gols e ajudou seu time a golear por 11 a 2, na prisão no Paraguai

Ronaldinho Gaúcho continua preso no Paraguai, após entrar no país portando passaporte falso. Já se falava que ele poderia jogar o campeonato interno de futebol da prisão Agrupación Especializada, em Assunção. Na última sexta-feira (13), Ronaldinho foi flagrado jogando uma pelada contra os companheiros de presídio e, segundo relatos, até deu um 'dibre' que deixou um deputado corrupto não chão.

Recentemente se noticiou que o Bruxo estaria sendo assediado para participar do campeonato interno da prisão, mas com algumas condições impostas, como não marcar gols e afins.

Porém, de acordo com o relato do jornalista Iván Leguizamón, da ABC TV Paraguay, Ronaldinho participou de uma partida informal e marcou cinco gols na vitória do seu time por 11 a 2. O jornalista afirmou que o pentacampeão do mundo pela seleção brasileira aplicou um humilhante drible em um deputado paraguaio condenado por corrupção.

Mais times

— Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 14, 2020

O ex-jogador brasileiro e seu irmão, Assis, aguardam a resolução do caso, na esperança de saírem da prisão no .