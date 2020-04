Cumprindo prisão domiciliar em hotel, Ronaldinho faz pedido especial para “bater uma bola”

Gerente do hotel revela que montou um salão para R10 jogar bola e que mesmo com os problemas ex-Barcelona não perde o humor

Após mais de um mês detido e mediante ao pagamento de uma fiança de 1,6 milhões de dólares, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis, estão cumprindo prisão domiciliar no luxuoso Hotel Palmaroga, no centro histórico de Assunção, no . Os dois ocupam duas suítes premium pelas quais pagam 350 dólares de diária cada uma.

Impedido de receber visitas devido a pandemia no novo coronavírus, o campeão do mundo com o em 2002 passa suas horas de lazer sem um esquema rígido, com algumas idas ao ginásio e passeios pela área comum do prédio. Mas o gerente do hotel revelou um pedido especial feito pelo brasileiro: um salão onde ele pudesse jogar bola.

“Ontem, trouxeram uma bola para ele [Ronaldinho]. Montamos uma sala - cerca de 30 metros por 15 - para que pudesse bater uma bola", revelou Emilio Yegros ao jornal mexicano Excelsior.

O gerente também confessou que quando chegou no hotel, Ronaldinho estava visivelmente abalado. Mas mesmo com todo o estresse envolvido processo, o ex- não perde o humor e uma de suas características mais marcantes: o sorriso.

“Ele parece ser gente boa. Ele não perde o sorriso, nem o irmão. Seu rosto mudou desde o primeiro dia em que chegou. Estava tenso e visivelmente estressado”.

“Na sexta-feira, almocei com eles e com o cônsul brasileiro. Ronaldinho não perde o humor e alterna as conversas com piadas", destacou o funcionário.

A chegada de R10 mudou completamente a rotina do hotel e de seus funcionários, que precisam se revezar para atender a chamadas do exterior, principalmente de jornalistas que buscam informações sobre o ex-jogador.

Mesmo assim, Emilio Yegros garantiu que todos seguem à risca as medidas estipuladas pelas autoridades públicas de saúde para conter os avanços do Covid-19.

“Seguimos rigorosamente o protocolo sanitário. No dia em que se hospedaram, aplicamos o saneamento correspondente, as roupas na lavanderia".

Mas enquanto a dupla está hospedada no hotel, as investigações continuam para descobrir se os irmão estão envolvidos no esquema. Agora, a defesa deve tentar a liberação dos brasileiros, mas não há previsão para a próxima audiência do caso.