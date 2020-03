Ronaldinho joga futevôlei em prisão no Paraguai: veja o vídeo

Craque ex-Barcelona é flagrado jogando futevôlei com outros presos na Agrupación Especializada, presídio onde está detido, em Assunção, no Paraguai

Todos sabem que Ronaldinho Gaúcho está preso no . Ele e seu irmão, Roberto de Assis, estão sendo acusados de portar documentos falsos e estão detidos no presídio Agrupación Especializada, em Assunção. Mas enquanto isso, o craque ex- aproveita o tempo livre para continuar jogando futebol.

R10 foi flagrado jogando futevôlei com os outros presidiários em uma quadra de areia. As imagens ganharam as redes sociais neste domingo (29) e viraram destaque na imprensa paraguaia e entre os amantes do futebol. No vídeo é possível ver R10 mostrando sua conhecida categoria categoria e marcar um ponto em uma bela cabeçada.

Siempre hay genialidad de ⁦@10Ronaldinho⁩ , jugando uno de estos días Piki en la Agrupación Especializada pic.twitter.com/zcc6HK2aSy — Pelota Tata (@pelota_tata) March 29, 2020

Ele já havia sido filmado jogando uma pelada em Agrupación Especializada com seus novos companheiros. Na ocasião, ele deu belos dribles e marcou cinco gols na vitória de seu time por 11x2 - veja o vídeo aqui.

Ronaldinho está preso desde o dia 6 de março por uso de passaporte adulterado. De acordo com os relatos de pessoas que foram visitar o duas vezes melhor do mundo, ele está sendo bem tratado pelos outros detentos e não aparenta estar deprimido. Ainda, segundo a ESPN, ele está fazendo serviços de marcenaria para ocupar a cabeça.