Ronaldinho é assediado até para torneio interno de presídio no Paraguai, diz jornal

A competição, que começou nesta segunda-feira (9), pode ganhar um reforço de peso

Depois de brilhar por equipes como o , o , o e o , Ronaldinho terá mais uma vez a oportunidade de mostrar todo o seu talento: "livre", o craque está sendo sondado por times como o Sport Pitufo e o Negro Cumbiero.

Não reconheceu? São algumas das equipes que irão jogar um torneio de futsal no presídio paraguaio onde o brasileiro está preso. Segundo informações do ABC Color, um dos principais portais do país, desde que Ronaldinho teve seu pedido de prisão domiciliar negado, o craque vem sendo disputado por vários dos times que irão jogar a competição.

Mais times

O único pedido dos capitães das equipes, segundo o portal paraguaio Hoy? Que o craque não marque gols, a fim de não prejudicar o equilíbrio do campeonato.

O torneio, disputado de tempos em tempos por policiais presos, conta com duas categorias, divididas pela idade: a "libre", para detentos de menos de 35 anos, e a "senior", para os restantes, caso de Ronaldinho. Ainda de acordo com o portal, o brasileiro escolheria seu time no torneio nesta quarta-feira (11). Confira as equipes:

Villa Real

Pira Guasu

Halcones

Chacarita

Sport Espada

Sport Pitufo

Negro Cumbiero

No entanto, o craque ainda não está confirmado no torneio: segundo informações da TV Record, o atleta acabou ficando de fora do início da competição nesta segunda-feira (9).

Assim, apenas uma coisa parece estar clara: aonde quer que vá dentro do presídio, Ronaldinho ainda é muito requisitado (como se pode ver pelas inúmeras selfies que pintaram na internet do ex-jogador com outros presos), seja dentro de campo, ou fora dele.