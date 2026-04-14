Ronald Koeman recebe grandes notícias sobre Memphis vindas do Brasil

O Corinthians tomou medidas para que Memphis Depay volte a estar em forma o mais rápido possível, informou o clube na noite de segunda-feira. O clube brasileiro contratou um velho conhecido para acelerar o processo de recuperação.

Memphis está atualmente com uma lesão na coxa e já teve que ficar de fora da última convocação para a seleção. O clube não sabe exatamente quando ele retornará.

Para o técnico Ronald Koeman, no entanto, é de extrema importância que o atacante de 32 anos esteja 100% em forma para a Copa do Mundo. Em uma coletiva de imprensa no mês passado, o técnico afirmou que apenas um Memphis totalmente recuperado tem chances de conquistar uma vaga na seleção para a Copa do Mundo.

O Corinthians vai ajudar Memphis nesse processo. O clube contratou o fisioterapeuta espanhol Fermín Valera Garrido, que ainda conhece Memphis de sua passagem pelo Atlético de Madrid.

“Ele chegou aqui no Brasil. Ele vai trabalhar em conjunto com o departamento médico e de fisioterapia para acelerar a recuperação da lesão de Memphis, para que ele possa voltar aos gramados o mais rápido possível”, disse o presidente do Corinthians nos canais do clube.

Memphis não joga pelo Corinthians desde 23 de março. Ele precisou ser substituído aos 22 minutos da partida contra o Flamengo (1 a 1). O Corinthians ainda tem sete jogos pela frente até o fim da temporada.