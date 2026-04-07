Não está descartado que Ronald Koeman venha a ser técnico do FC Groningen algum dia. Hans Nijland, ex-diretor geral do “Orgulho do Norte”, conta no podcast Radio Milko, do jornal Dagblad van het Noorden, que o técnico da seleção nacional lhe prometeu isso no passado.

Nijland foi diretor geral do Groningen por nada menos que 23 anos: de 1996 a 2019. Ele já deixou o cargo há algum tempo, mas ainda costuma relembrar regularmente seu período como diretor.

Por exemplo, sobre a quase contratação do goleiro Ronald Koeman Júnior, que na época ainda defendia o TOP Oss. “Ele nem era goleiro titular. Ele foi cogitado por um breve momento, mas já estávamos com o elenco bastante cheio de goleiros. Então, isso não aconteceu”, lembra Nijland.

“Na época, conversei pessoalmente com Ronald Koeman sênior sobre isso. Olhando para trás, é claro que deveríamos ter feito isso.”

Nijland acha notável que Koeman Júnior, agora goleiro do Telstar, continue a ter um bom desempenho apesar da pressão que recai sobre seu sobrenome. “As câmeras estão sempre voltadas para ele. No fim de semana passado também, com o pai Ronald novamente presente no estádio.”

“Isso é legal, mas para um rapaz assim é uma pressão enorme. O sobrenome dele também. Então, acho isso extremamente admirável da parte dele. E em termos de saídas de bola e jogo, ele é simplesmente comparável ao nosso goleiro Vaessen.”

Nijland defende, portanto, que o Groningen contrate Koeman Júnior agora. “Isso também abre novas portas para o Groningen. E quem sabe, se daqui a dois ou três anos Lukkien sair, Ronald Koeman seja o sucessor certo para se tornar técnico do Groningen.”

“Ronald me prometeu isso uma vez, aliás. Foi por volta da época do falecimento de Martin (seu pai, nota do editor), e a gente ficou um pouco juntos. Ronald estava lá, e Erwin também. E eu me lembro que Ronald disse na época: ‘Nossa, Hans, seria tão legal se Erwin e eu voltássemos a jogar naquele time seu.’”

Ronald Koeman disputou, entre 1980 e 1983, um total de 97 partidas oficiais pelo Groningen. No Euroborg, há uma arquibancada batizada em homenagem a ele, ao seu irmão Erwin e ao pai deles, Martin: a Arquibancada Koeman.