Ronald Koeman defende Frenkie de Jong: “Acho que isso não é justo”

Ronald Koeman saiu em defesa de Frenkie de Jong. O técnico da seleção holandesa considera que o meio-campista do FC Barcelona é frequentemente alvo de críticas exageradas. Segundo Koeman, isso nem sempre é justo.

O meio-campista de 28 anos ficou quase dois meses afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão. No último fim de semana, De Jong voltou a jogar contra o Espanyol e, em uma breve participação como reserva, deu uma assistência para Marcus Rashford (vitória por 4 a 1).

Também na partida de volta da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, o holandês teve nove minutos em campo. Os catalães não conseguiram reverter a desvantagem de 2 a 0 que haviam sofrido em casa na capital espanhola. O placar final de 1 a 2 foi suficiente para o Atlético avançar para as semifinais da competição.

Segundo Koeman, precisamos ter um pouco mais de paciência com o meio-campista. “Por favor, não coloquem pressão extra da mídia sobre o Frenkie”, disse Koeman durante uma coletiva de imprensa antes de seu próprio torneio de golfe.

“Não acho isso justo. Não acompanho toda a mídia, mas sei que sempre se espera de Frenkie um certo nível ou tipo de desempenho quando ele joga. Sempre se esperam números específicos dele, mesmo nesta semana. Ele entrou dez minutos antes do fim e deveria virar o jogo imediatamente?”

Segundo Koeman, De Jong é uma peça importante tanto para a seleção holandesa quanto para o Barcelona. “Ele é um jogador fundamental para a seleção, pois nossas chances de alcançar algo grandioso são muito diferentes com ou sem ele. E no Barcelona é exatamente assim.”

De Jong pode se preparar com o Barça para uma reta final na busca pelo título nacional. Os catalães lideram a LaLiga com 79 pontos. A diferença para o segundo colocado, o Real Madrid, é atualmente de nove pontos. Faltam oito partidas a serem disputadas.